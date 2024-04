Bella Vista Men's

9-Hole Golf Association

Berksdale, April 3

Low individual net

A-Flight -- First, Bill Winzig (35); second, Lee Young (36); third (tie), Dave Prudhomme, Mark Milton, Hugh Schindorf, Ralph Nimmer (37)

B-Flight -- First, Gerald Swope (36); second, Randy Dietz (37); third, Michael Bahr (39)

C-Flight -- First, Gerald McGuffin (39); second (tie), Ralph...