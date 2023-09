Bella Vista Men's

9-Hole Golf Association

Kingswood, Sept. 20

Low Individual Net

A-FLIGHT -- First, Ralph Nimmer (33); second (tie), Dave Prudhomme and John Schmitt (35)

B-FLIGHT -- First, Don Schmelzer (30); second, Dave Bachelder (35); third (tie), Keith Hall and Randy Dietz (36)

C-FLIGHT -- First, Dale Schofield (32); second, Gerald McGuffin (38); third, Arlo McDowell (40)

D-FLIGHT -- First, John Baker (36); second (tie), Bill Magyar and Doug Johnston (37)

Email scores to [email protected]