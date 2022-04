Golf Scores

Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Berksdale, April 6, 2022 -- Low Individual Net

A-Flight: First (3-way tie) -- Steve Salas, Jim Davis and Dave Prudhomme (38)

B-Flight: First -- Chet Campbell (37); Second (tie) -- John Flynn and Jim Smith (39)

C-Flight: First -- Jim Hofferber (32); Second -- Jim Sours (35); Third -- Alan Haugh (36)

D-Flight: First -- John Haynes (31); Second (tie) -- Steve Hacker and Ben Solliday (32)