Scoreboard

Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Berksdale, May 12 -- Four Man Scramble

A-Flight: First (tie) -- Joe D'Anna, John Schmitt, Doug Mills and John Swinney / Z C Wilson, Ralph Nimmer, John Reid and Blind (31); Third -- Terry Hallman, Tim Hartney, Jim Davis and Jim Edgar (33)

B-Flight: First (tie) -- Dennis Berg, Jack Doyle, Dan Grady and Dean Sobel / Ken Bloese, Bob Davis, Ralph Trigg and Rod Alford (32); Third --Bill Wildman, Dan Burmester, Joe Jayroe and Blind (34)

C-Flight: First (tie) -- Bill Winzig, Jerry Ponder, Jerry Young and Blind / Jim Wozniak, Tom Bailey, Duane Kuske and Paul Nelson (35); Third -- Arlo McDowell, Dale Schofield, Jim Sours and Blind (36)

D-Flight: First (tie) -- Jim Hofferber, David Schenk, Phil Bode and John Frey / Larry Schoenhard, Charles Hult, Hilary Krueger and Doug McKibben (37); Third -- Merrill Johnson, Dale Zumbro, Dennis Dean and Blind (39)