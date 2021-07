Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Brittany, June 23 -- Low Individual Net and Tournament

A-Flight: First -- Dan Grady (29); Second (tie) -- Ralph Nimmer / Dave Prudhomme (30)

B-Flight: First -- Bill Winzig (28); Second -- Dennis Berg (30); Third -- Ralph Trigg (31)

C-Flight: First -- Dale Zumbro (29); Second -- Chet Campbell (32); Third (3-way tie) -- G. McGuffin / M. Whittington / Al Hvisten (33)

D-Flight: First (3-way tie) -- Dennis Dean / Mike Robinson / David Schenk (27)