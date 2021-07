Following are Bella Vista Police Department Stats for June 14-20:

Accidents -- 11

Agency assists -- 7

Alarms -- 21

Animal complaints -- 20

Arrests -- 17

Burglaries -- 0

Citations -- 10

Controlled burns -- 88

Criminal mischief -- 2

Disturbance -- 5

EMS -- n/a

Fire -- n/a

Misc. incidents -- 133

Thefts -- 2

Traffic complaints -- 22

Traffic warnings -- 91