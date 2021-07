Scoreboard

Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Scotsdale, July 14 -- Best Ball Two Person

A-Flight: First -- Joe D'Anna and Ralph Nimmer (32); Second -- John Swinney and Steve Salas (33); Third -- Paul Brainard and Dave Prudhomme (35)

B-Flight: First -- Randy Dietz and Blind Draw (30); Second -- Bill Winzig and John Flynn (33); Third (tie) -- Ralph Trigg and Dale Trainer / Jack Doyle and Jim Smith (34.5)

C-Flight: First -- Chet Campbell and Blind Draw (33); Second (3 way tie) -- Jim Wozniak and Jim Sours / Mitch Whittington and Gerald McGuffin / Dale Schofield and Barry Owen (34)

D-Flight: First -- Doug McKibben and Blind Draw (34); Second -- Gary Nelson and Duane Kuske (37); Third -- Phil Bode and Jim Hofferber (38)