Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Berksdale, June 30 -- Low Individual Net and Tournament

A-Flight: First -- Dave Prudhomme (33); Second -- Dan Grady (34); Third -- Doug Mills (36)

B-Flight: First -- Bill Winzig (34); Second -- Dennis Berg (35); Third --James Smith (37)

C-Flight: First -- Mitch Whittington (32); Second -- Al Hvidsten (37); Third -- John Flynn (38)

D-Flight: First -- David Schenk (37); Second (tie) -- James Morrison and John Frey (41)