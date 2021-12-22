The Weekly Vista
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Enjoying Tanyard Creek waterfall

December 22, 2021 at 4:00 a.m.
Charlie Kaijo NWA Democrat-Gazette Mary Kathryn Eddy of Rogers and baby, Lucy Eddy, 10 weeks, enjoy the view of a waterfall Monday, Dec. 13, at Tanyard Creek in Bella Vista.

Charlie Kaijo NWA Democrat-Gazette Mary Kathryn Eddy of Rogers and baby, Lucy Eddy, 10 weeks, enjoy the view of a waterfall Monday, Dec. 13, at Tanyard Creek in Bella Vista.


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