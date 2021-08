Scoreboard

Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Brittany Course, Aug. 11 -- Best Ball Two Person

A-Flight: First (tie) -- Ken Bloese and Dale Trainer / Joe D'Anna and Paul Brainard (26); Third -- Dave Prudhomme and Blind Draw (26.5)

B-Flight: First -- Bill Wildman and Dan Burmester (24); Second -- John Flynn and Blind Draw (24.5); Third -- Ralph Trigg and Bill Winzig (25)

C-Flight: First -- Barry Owen and Blind Draw (26); Second -- Jerry Young and Doug Johnston (26.5); Third (tie) -- Steve Gardner and Dale Schofield / Dale Zumbro and Jim Sours (28)

D-Flight: First -- Mike Robinson and Doug McKibben (23); Second -- David Schenk and Ben Solliday (24.5); Third -- Duane Kuske and Hilary Krueger (28)