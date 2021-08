Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Berksdale Course, Aug. 4 -- Low Individual Net

A-Flight: First (tie) -- Joe D'Anna and Ralph Nimmer (35); Third -- Dennis Berg (36)

B-Flight: First -- Ralph Trigg (31); Second -- Bill Winzig (33); Third -- Dale Trainer (35)

C-Flight: First -- Mitch Whittington (34); Second (tie) -- Doug Johnston and Al Hvidsen (36)

D-Flight: First -- David Schenk (31); Second (tie) -- Ben Solliday and Mike Robinson (33)