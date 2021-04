Bella Vista Men's Nine-Hole Golf Association

Kingswood, April 14 -- Two Hole Throw-out

A-Flight: First -- Joe D'Anna (24); Second (tie) -- John Schmitt and Dale Trainer (25)

B-Flight: First -- Dan Grady (22); Second -- Dan Burmeister (23); Third (tie) -- Joe Jayroe and Keith Hall (24)

C-Flight: First -- Jerry Young (22); Second (tie) Bill Winzig and Gerald McGuffin (23)

D-Flight: First -- David Schenk (19); Second (3-way tie) -- Doug Johnston, Doug McKibben and Dennis Dean (22)