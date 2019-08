Bella Vista Men's 9-Hole Golf Association Results

Brittany Aug. 14 -- Low Individual Net

A-Flight: First -- John Schnmitt (31); Second -- Bob Konopasek (32); Third (3-Way Tie) -- Bob Bumgardner, Jim Davis and Paul Brainard (33)

B-Flight: First -- Paul Williamsen (31); Second (4-Way Tie) -- Jerry Young, John Haynes, Pat Ivers and Dale Zumbro (32)

C-Flight: First -- Rod Alford (29); Second (Tie) -- Jim Wozniak and Dale Schofield (33)

D-Flight: First (Tie) -- Austin Miller and John Baker (29); Third -- Larry Schoenhard (30)

