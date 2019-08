Bella Vista Men's 9-Hole Golf Association Results

Brittany July 31 -- Low Individual Net

A-Flight: First -- Terry Hallman (30); Second -- Tony Pratt (32); Third (4-Way Tie) -- Ralph Nimmer, Dennis Berg, John Allen and Dave Prudhomme (33)

B-Flight: First (Tie) -- Tom Bailey and Ralph Trigg (30); Third -- Randy Dietz (31)

C-Flight: First -- Wayne Saarela (27); Second (3-Way Tie) -- John Haynes, Bill Shank and J. Doug Johnston (28)

D-Flight: First (Tie) -- Marv Exline and Larry Schoenhard (28); Third (Tie) -- Ben Soliday and John Baker (29)

